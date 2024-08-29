В ЕС решили проигнорировать одно требование фон дер Ляйен

Страны Европейского союза (ЕС) проигнорировали требование председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о введении гендерной квоты, предполагающей распределение высших должностей в Брюсселе поровну между женщинами и мужчинами.
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