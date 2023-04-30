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WP: разведка США заявила, что часть влиятельных стран не настроена на поддержку Вашингтона в противостоянии с Россией и Китаем

WP: разведка США заявила, что часть влиятельных стран не настроена на поддержку Вашингтона в противостоянии с Россией и Китаем

Разведка Соединенных Штатов заявила, что часть влиятельных стран не настроена на поддержку Вашингтона в противостоянии с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

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