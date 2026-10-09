Irving, Daniels lead Buccaneers past Cowboys for first win of 2026

Bucky Irving ran for 165 yards and scored twice to help the Tampa Bay Buccaneers beat the Dallas Cowboys in primetime for their first win of 2026.
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