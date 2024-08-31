Врач рассказала, какой запах имеет здоровый человек

Выяснилось, что в норме тело «должно пахнуть чуть ли не розами». Кандидат медицинских наук Диана Генварская пояснила, какой запах человека свидетельствует о здоровье, а какой предупреждает о неполадках в организме.
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