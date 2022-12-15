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Польша признала Россию «государством—спонсором терроризма»

Польша признала Россию «государством—спонсором терроризма»

В постановлении сказано, что Россия якобы виновна в крушении малазийского «Боинга» в иле 2014 года, а также за авиакатастрофу в Смоленске, когда в числе погибших оказался польский президент Лех Качиньский, военачальники Польши и НАТО и другие.

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