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Little Big публично отреклись от российского происхождения из-за заработка в США

Little Big публично отреклись от российского происхождения из-за заработка в США

Илья Прусикин и Соня Таюрская. Фото: slyxi.com Группа Little Big, уехавшая из России, обосновалась в Америке и продолжает свою музыкальную карьеру.

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Комментарии
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ТИ
Татьяна Иванова
Никто не заплачет...уже давно про них забыли...
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12 час.
И
Игорь
Чмошники! Зачем о них вспоминать?!
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8 час.
КШ
Константин Шанцев
Да ради Бога, пускай хоть на понос изойдут! Я их вообще знать не знаю и нехрена тут &quot;эфир&quot; засорять всяким понимаешь мусором!!!
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5 час.

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