Little Big публично отреклись от российского происхождения из-за заработка в США

Никто не заплачет...уже давно про них забыли...

Чмошники! Зачем о них вспоминать?!

КШ

Константин Шанцев

Да ради Бога, пускай хоть на понос изойдут! Я их вообще знать не знаю и нехрена тут "эфир" засорять всяким понимаешь мусором!!!