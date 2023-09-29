Little Big публично отреклись от российского происхождения из-за заработка в США

Илья Прусикин и Соня Таюрская. Фото: slyxi.com Группа Little Big, уехавшая из России, обосновалась в Америке и продолжает свою музыкальную карьеру.
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