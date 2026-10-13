Ах- если бы не блат,мы никогда бы не узнали великого режиссёра и блистательную Сашу Захарову

После десятого класса в 1951 году Захаров пробовал поступить в Школу-студию МХАТ, но в приемной комиссии ему отказали сразу, посоветовав заниматься каким угодно делом, только не театром.
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