Часть Челябинска в середине мая останется без горячей воды

Часть Челябинска на 5 дней в середине мая останется без горячей воды. Как сообщили РИА «Новый День» в компании «УСТЭК-Челябинск», с 11 по 15 мая в Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском районах будут проводить испытания тепловых сетей.