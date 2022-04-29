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Часть Челябинска в середине мая останется без горячей воды

Часть Челябинска в середине мая останется без горячей воды

Часть Челябинска на 5 дней в середине мая останется без горячей воды. Как сообщили РИА «Новый День» в компании «УСТЭК-Челябинск», с 11 по 15 мая в Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском районах будут проводить испытания тепловых сетей.

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