«Они не идут в лобовую атаку, обводя нас в кольцо»: на Покровском направлении продолжается наступление

В Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются бои. Подразделения Украины не бросают попыток подойти к Курской АЭС, поэтому снова планируют это сделать в ближайшее время, сообщает телеграмм-канал Два Майора со ссылкой на слова генерал-майора Алаудинова.