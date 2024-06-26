Более 50 ресторанов Приморья примут участие в гастрофестивале гребешка

Гастрономический фестиваль «На гребне» совсем скоро стартует в Приморье: 28 июня начнется уличная часть мероприятия, а с 1 июля более 50 ресторанов региона представят своим гостям уникальное меню, главным «героем» которого станет дальневосточный гребешок.
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