Более 50 ресторанов Приморья примут участие в гастрофестивале гребешка

Гастрономический фестиваль «На гребне» совсем скоро стартует в Приморье: 28 июня начнется уличная часть мероприятия, а с 1 июля более 50 ресторанов региона представят своим гостям уникальное меню, главным «героем» которого станет дальневосточный гребешок.