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Царьград

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USS Carl Vinson отправился на Ближний Восток для поддержания авианосца США

USS Carl Vinson отправился на Ближний Восток для поддержания авианосца США

Американская авианосная группа во главе с USS Carl Vinson направляется в Аравийское море для поддержки авианосца USS Harry Truman в операциях против хуситов.

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