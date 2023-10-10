"Бригады Аль-Кудс" заявили о захвате израильской вышки на Западном берегу

Представители "Бригад Аль-Кудс", являющихся военным крылом палестинской группировки "Исламский джихад" (запрещена в России), сообщили о захвате израильской военной вышки, расположенной на Западном берегу реки Иордан, пишет РИА Новости.
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