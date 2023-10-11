Работники Мосстройинформа провели семинар для администраторов аналитических систем

На площадке ГБУ «Мосстройинформ» состоялся обучающий семинар по работе в Информационно-аналитической системе управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД) с функционалом суперсервиса «Помощь при переезде в рамках Программы реновации».
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