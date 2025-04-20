Зеленский призвал Fox News давить на Москву, а не вести оттуда прямые трансляции

"Стоит транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии", - сказал Зеленский.
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