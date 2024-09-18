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На грани: 5 субкультур, угрожающих психическому здоровью подрастающего поколения

На грани: 5 субкультур, угрожающих психическому здоровью подрастающего поколения

На грани: 5 субкультур, угрожающих психическому здоровью подрастающего поколения Юлия ЧинковаСубкультуры, представляющие собой объединения людей с общими интересами и взглядами, могут оказывать значительное влияние на формирование личностей, особенно в детском и подростковом возрасте.

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