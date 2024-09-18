На грани: 5 субкультур, угрожающих психическому здоровью подрастающего поколения Юлия ЧинковаСубкультуры, представляющие собой объединения людей с общими интересами и взглядами, могут оказывать значительное влияние на формирование личностей, особенно в детском и подростковом возрасте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии