На грани: 5 субкультур, угрожающих психическому здоровью подрастающего поколения Юлия ЧинковаСубкультуры, представляющие собой объединения людей с общими интересами и взглядами, могут оказывать значительное влияние на формирование личностей, особенно в детском и подростковом возрасте.