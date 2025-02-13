Беременная двойней санитарка из Ленобласти родила ребенка в выгребную яму В Ломоносовском районе 30-летняя местная жительница родила одного из детей в уличном туалете.
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Беременная двойней санитарка из Ленобласти родила ребенка в выгребную яму В Ломоносовском районе 30-летняя местная жительница родила одного из детей в уличном туалете.