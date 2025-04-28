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Авиакомпания AlMasria Airlines сократила полетную программу из РФ на курорты Египта

Авиакомпания AlMasria Airlines сократила полетную программу из РФ на курорты Египта

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines почти на треть сокращает полетную программу из России на курорты Шарм-эшь-Шейх и Хургада и обратно с 20 мая, рассказал «Известиям» источник в самой авиакомпании.

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