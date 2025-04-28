Авиакомпания AlMasria Airlines сократила полетную программу из РФ на курорты Египта

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines почти на треть сокращает полетную программу из России на курорты Шарм-эшь-Шейх и Хургада и обратно с 20 мая, рассказал «Известиям» источник в самой авиакомпании.
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