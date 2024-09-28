WADA опровергло информацию об утерянных допинг-тестах перед Олимпиадой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило заявление после информации о том, что ими была потеряна информация об открытых делах и о результатах тестов перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже (Франция).
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