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Авиакосмический гигант HEICO Corporation отчитался о рекордной чистой прибыли и выручке в III квартале 2026 фин. года

Авиакосмический гигант HEICO Corporation отчитался о рекордной чистой прибыли и выручке в III квартале 2026 фин. года

Международная корпорация HEICO Corporation (NYSE: HEI.A, HEI), ведущий разработчик и производитель компонентов для авиакосмической, оборонной и электронной промышленности, опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2026 финансового года, завершившийся 31 июля.

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