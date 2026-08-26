Авиакосмический гигант HEICO Corporation отчитался о рекордной чистой прибыли и выручке в III квартале 2026 фин. года

Международная корпорация HEICO Corporation (NYSE: HEI.A, HEI), ведущий разработчик и производитель компонентов для авиакосмической, оборонной и электронной промышленности, опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2026 финансового года, завершившийся 31 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии