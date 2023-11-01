На Украине сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге

В Кременчуге Полтавской области произошло возгорание не нефтеперерабатывающем заводе. К настоящему моменту пожар ликвидирован, о чем в среду, 1 ноября, сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.
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