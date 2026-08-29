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Anadolu Ajansi: в Алжире из-за лесных пожаров погибли 12 человек, 54 пострадали

Anadolu Ajansi: в Алжире из-за лесных пожаров погибли 12 человек, 54 пострадали

Крупные лесные пожары охватили северные и северо-восточные районы Алжира. Стихия привела к гибели 12 человек, еще 54 пострадавших госпитализировали с ожогами, сообщило агентство Anadolu Ajansi .

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