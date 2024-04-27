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Суд Хабаровска отправил журналиста Мингазова под домашний арест

Суд Хабаровска отправил журналиста Мингазова под домашний арест

Замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимир Торконяк заявил, что журналист Forbes Сергей Мингазов, который был задержан в рамках расследования дела о распространении фейков о ВС России в Telegram, был отправлен под домашний арест.

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