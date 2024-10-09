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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первый матч «Юты» в НХЛ собрал аншлаг. Игру против «Чикаго» посетили 11 131 зритель

Команда обыграла «Чикаго» (5:2) в Delta Center в Солт-Лейк-Сити. Для «Юты» этот матч стал первым в Национальной хоккейной лиге.

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