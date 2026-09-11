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Лукашенко заявил о готовности США продолжить снятие санкций с Белоруссии

Лукашенко заявил о готовности США продолжить снятие санкций с Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США готовы продолжить снятие санкций с республики, а Минск открыт к контактам с Вашингтоном.

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