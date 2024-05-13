У нескольких детей в Челябинске обнаружили туберкулез

Школьников и воспитанников детского сада в Челябинске проверяют на туберкулез. Как передает корреспондент РИА «Новый День», учащихся школы в Металлургическом районе Челябинска направили на прием к фтизиатру после того, как у одной из школьниц обнаружили туберкулез.
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