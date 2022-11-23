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Антон Хазов: «Задача «Пари НН» – выйти в верхнюю сетку Кубка»

И.о. главного тренера «Пари НН» оценил матч с «Химками» (1:1, 3:1 пен.) в Фонбет Кубке России. «И в первом, и во втором таймах мы имели территориальное и игровое преимущество.

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