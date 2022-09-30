В Темрюке главбух кинотеатра за 2 года похитила почти 3 млн рублей

Два года – с марта 2017-го по декабрь 2018-го - главный бухгалтер "Кинодосугового центра "Тамань" вносила липовые сведения в программу "1С-Бухгалтерия" якобы о взаиморасчетах с "Монитор Фильмом", затем отправляла в "Крайинвестбанк" платёжки.