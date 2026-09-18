Марат Гатин вместе с семьей проголосовал на выборах

Фото предоставлено Маратом Гатиным Заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», помощник Раиса Татарстана Марат Гатин в первый день голосования принял участие в выборах депутатов Государственной думы.
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