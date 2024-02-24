«Инстинкт убийцы» помог эволюционировать хищным предкам млекопитающих

Современные исследования раскрывают новые факты об особенностях эволюции. Стало известно, например, что синдром дефицита внимания и гиперактивности оказался полезным для предков людей, а сплетни дали преимущество в развитии тем, кто их распространял.
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