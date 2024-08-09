СК проводит ДНК-тесты, чтобы установить фигуранток дела о торговле детьми

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Следственные органы проводят генетические экспертизы для установления новых фигуранток в рамках уголовного дела о торговле детьми в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник.
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