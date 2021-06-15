У вас нет лавочек? Зато у нас есть стульчик!

Ну вот, у нас после столетней войны начались послабления, и тут я слышу, что в России скамеечки на улице обматывают лентой и не разрешают на них сидеть? Как раз, когда самое время ходить в парк, делать наброски, наблюдать за цветущей и пахнущей природой и всякое такое!Интересно, а на принесенном с собой складном стульчике сидеть разрешено? :-)Если что - у нас в Белолапике самый классный стульчик: он легкий, помещается в авоську и его можно носить с собой на прогулки и на пленер.