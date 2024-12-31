Максим Коптяков: «Уходящий год был насыщен событиями, новыми достижениями и победами»

Дорогие друзья, спортсмены и любители бокса! От имени Федерации бокса Севастополя и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым 2025 годом! Уходящий год был насыщен событиями, новыми достижениями и победами.
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