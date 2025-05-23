Ученые предположили, что гуано миллионов пингвинов влияет на климат

Продукты жизнедеятельности этих морских птиц создают в Антарктиде облака Когда миллионы пингвинов питаются и размножаются в Антарктиде, они оставляют после себя большое количество гуано, в итоге создаются облака, которые оказывают влияние на климат в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.
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