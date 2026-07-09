Семь татарстанских УК вернули жильцам почти 16 млн рублей после перерасчета СОИ

В Татарстане семь управляющих компаний после предостережений Государственной жилищной инспекции республики провели перерасчет платы за содержание общего имущества (СОИ) и вернули собственникам почти 16 млн рублей.
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