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Татар-информ

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Семь татарстанских УК вернули жильцам почти 16 млн рублей после перерасчета СОИ

Семь татарстанских УК вернули жильцам почти 16 млн рублей после перерасчета СОИ

В Татарстане семь управляющих компаний после предостережений Государственной жилищной инспекции республики провели перерасчет платы за содержание общего имущества (СОИ) и вернули собственникам почти 16 млн рублей.

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