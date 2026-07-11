США продолжают шантажировать Кубу

Геннадий Бережнов

Куба должна сделать выбор в пользу реальных реформ - это же надо как пекутся о мире и процветании! А на деле сделают то, что реализовали в Каракасе, однако радости там и процветания не предвидится, а вот обнищание слоёв народа реально.