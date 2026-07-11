Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 105 подписчиков

США продолжают шантажировать Кубу

США продолжают шантажировать Кубу

Госдеп США призвал руководство Кубы изменить политический курс, «пока не стало слишком поздно». «Кубинские лидеры должны сделать выбор в пользу реальных реформ, мира и процветания, пока не стало слишком поздно», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Куба должна сделать выбор в пользу реальных реформ - это же надо как пекутся о мире и процветании! А на деле сделают то, что реализовали в Каракасе, однако радости там и процветания  не предвидится, а вот обнищание слоёв народа реально.
Ответить
1 м.