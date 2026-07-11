Госдеп США призвал руководство Кубы изменить политический курс, «пока не стало слишком поздно». «Кубинские лидеры должны сделать выбор в пользу реальных реформ, мира и процветания, пока не стало слишком поздно», — говорится в заявлении Госдепартамента.
США продолжают шантажировать Кубу
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Куба должна сделать выбор в пользу реальных реформ - это же надо как пекутся о мире и процветании! А на деле сделают то, что реализовали в Каракасе, однако радости там и процветания не предвидится, а вот обнищание слоёв народа реально.
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