НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

61 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия
    я назвала бы его ПЕТРУШКОЙ на веревочке....у Байдена (не зелень)Маргарита Симонья...
  • Ольга Заварухина
    Милонов красавчик.Милонов призвал з...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Сделал сам себе отсрочку, Он фальшивый президент… «Зе» - дешевая «просрочка», Лжец, мошенник, лицемер.Маргарита Симонья...

Эксперт назвал продукты, ускоряющие старение

Эксперт назвал продукты, ускоряющие старение

Все они, как правило, высококалорийные, но бедные питательными веществами Ведущий эксперт сегмента превентивная медицина рынка НТИ «ХелсНет» Андрей Мартюшев-Поклад рассказал в интервью «РИА Новости», какие продукты вызывают ускоренное старение организма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх