Эксперт назвал продукты, ускоряющие старение

Все они, как правило, высококалорийные, но бедные питательными веществами Ведущий эксперт сегмента превентивная медицина рынка НТИ «ХелсНет» Андрей Мартюшев-Поклад рассказал в интервью «РИА Новости», какие продукты вызывают ускоренное старение организма.
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