Врач Соколов: весенние перепады погоды могут привести к ухудшению самочувствия

Весной из-за перепадов погоды и смены циркадных ритмов сердечно-сосудистая система испытывает повышенную нагрузку, поэтому важно придерживаться здоровых привычек, которые помогут снизить риск гипертонии и инфарктов.
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