Нурлан Сабуров высмеял сбежавших в Казахстан россиян

Казахстанский комик Нурлан Сабуров посмеялся над россиянами, сбежавшими в его родную страну после объявления частичной мобилизации Во время своего выступления в Алма-Ате Сабуров напомнил, как недавно россияне смеялись над его соотечественниками.
Казахстанский комик Нурлан Сабуров посмеялся над россиянами, сбежавшими в его родную страну после объявления частичной мобилизации Во время своего выступления в Алма-Ате Сабуров напомнил, как недавно россияне смеялись над его соотечественниками.
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