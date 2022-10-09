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Нурлан Сабуров высмеял сбежавших в Казахстан россиян

Нурлан Сабуров высмеял сбежавших в Казахстан россиян

Казахстанский комик Нурлан Сабуров посмеялся над россиянами, сбежавшими в его родную страну после объявления частичной мобилизации Во время своего выступления в Алма-Ате Сабуров напомнил, как недавно россияне смеялись над его соотечественниками.

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