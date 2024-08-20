Сергей Донецкий 20 августа 2024 г. Вы заметили, как наши люди озлобились из-за разграбления «Пятёрочки» в Судже украинскими нацистами? Дикие бабуины прямо из африканской саванны впервые увидели приличный магазин.
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