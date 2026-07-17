ASML превзошла ожидания во II квартале и повысила годовой прогноз на фоне ИИ-бума

Нидерландский технологический гигант ASML Holding N.V., ведущий мировой производитель литографического оборудования для микросхем, представил выдающийся финансовый отчет за второй квартал 2026 года и повысил годовые прогнозы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии