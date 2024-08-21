ВСУ пока не готовы к масштабному наступлению, Россия укрепляет свои позиции — Bloomberg

Запасы ВСУ, даже с учетом военной помощи от Конгресса США, не могут сравниться с ресурсами России. Как пишет Bloomberg, украинская армия способна на оборонительные операции, но для начала масштабного контрнаступления Киеву потребуется еще как минимум шесть месяцев.