🇨🇳 Ракетные учения в КНР — ответ на военные маневры Тайваня? Количество учений, проводимых в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не уменьшается.
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🇨🇳 Ракетные учения в КНР — ответ на военные маневры Тайваня? Количество учений, проводимых в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не уменьшается.
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