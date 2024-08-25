Турпром: Алжир стал страной с новыми курортами, где рады россиянам

Алжир хочет достичь новой цели к 2030 году, планируя увеличить турпоток в пять раз. Ранее эта страна не акцентировала внимание на развитии туризма, однако новая стратегия, объявленная министром туризма и ремесел Алжира, нацелена на привлечение большего количества туристов.