Starfield получила внутриигровой магазин и редактор модов, а первый трейлер допо...

Starfield получила внутриигровой магазин и редактор модов, а первый трейлер дополнения Shattered Space подтвердил теории фанатовПрошедшая накануне презентация Xbox Games Showcase 2024 отметилась не только ожидаемой демонстрацией аддона Shattered Space для Starfield, но и выпуском для космической ролевой игры от Bethesda нового крупного патча.