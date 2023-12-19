Большинство россиян хранят одежду, которую не носят

Большинство россиян (70%) хранят у себя ненужную одежду. Это показало исследование к первой годовщине проекта «Не просто вещь», запущенного Ecoplatform совместно с SYNERGETIC и Wildberries, пишет «Газета.
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