Многодетную маму из России признали самой красивой женщиной Земли

39-летняя жительница Подмосковья, мать четверых детей и основатель строительной компании Людмила Секрий победила в международном конкурсе "Миссис Земля — 2026" в Малайзии, опередив 40 участниц со всего мира.
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