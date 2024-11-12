Опасности использования ватных палочек для чистки ушей: врачи warn о последствиях

Многие считают чистку ушей с помощью ватных палочек безопасной и рутинной процедурой. Однако эксперты предупреждают, что эта простая манипуляция может привести к серьезным последствиям для здоровья слухового прохода и слуха.
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