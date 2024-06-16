В ЕС «придумали решение», как использовать замороженные активы России

Если Большая семерка в итоге договорится об использовании замороженных активов России в интересах Украины, это приведет к затягиванию конфликта, такого мнения придерживается профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли.
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