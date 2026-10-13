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Калуга-поиск

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Удар по школе, спасение собак вне бюджета и грёзы о тёплых батареях: главное за день

Удар по школе, спасение собак вне бюджета и грёзы о тёплых батареях: главное за день

Удар по школе В ночь на 13 октября из-за атаки беспилотников в Мосальске повреждения получили два частных дома, легковой автомобиль и здание городской школы № 1.

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