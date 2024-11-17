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В МИД РФ отреагировали на слова Маска о чувстве юмора Зеленского

В МИД РФ отреагировали на слова Маска о чувстве юмора Зеленского

Global Look Press / Benoit Doppagne / Keystone Press Agency Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отреагировал на слова Илона Маска о чувстве юмора Владимира Зеленского.

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